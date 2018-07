Roping, skriking og villmannskjøring på Støren

Nyheter

– Det er snakk om at noen foretok farlig kjøring ved E6 Støren. Klokka 18.06 i går kveld meldte en person fra om at to personbiler hadde foretatt farlige forbikjøringer, ved E6 på vei nordover, opplyser politiet.

Forbikjøringer i tunnel

Sagen forklarer videre at det ble foretatt farlige forbikjøringer gjennom tunneler, samt at det ble foretatt en forbikjøring ved en påkjøringsrampe på høyre side.

– En patrulje fikk tatt kontroll av kjøretøyet, og vi fikk hentet inn vedkommende, forteller Sagen.

Fikk en alvorsprat

Ifølge operasjonssentralen fikk vedkommende en real alvorsprat med politiet. Ved siden av opplyser Sagen at det skal ha vært noe roping og skriking ved Støren i en annen hendelse. De fikk meldingen om dette 02.21 i natt, men hadde ingen patruljer som fikk undersøkt saken.

– Det er også meldt inn at en hjort ble påkjørt ved Engan på Rognes, meldinga om det kom 05.43, sier Sagen.

Intet nytt i Glåmos-saken

Videre opplyser politiet at det ikke har skjedd noe nytt i Glåmos-saken. Saken er fortsatt avsluttet, og det har heller ikke kommet inn noen nye spor hos politiet.





– Det er mer å betrakte som hittegods, fordi at det har ikke kommet inn flere opplysninger. Og det er ingen som er meldt savnet, avklarer Sagen.