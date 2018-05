Rånetog i Soknedal i år også

Nyheter

- Det blir rånetog i år også selv om det er anleggsarbeid i området og det kan være dårlig vei, sier Nils Kristian Halset.

Halset er leder i Gauldal Gatebil, men han presiserer at klubben ikke står som arrangør av rånetoget. Rånetoget triller av stabelen om kvelden på 17. mai.

- Ingen formell arrangør

- Ingen står som formell arrangør, og Gauldal Gatebil vil ikke ta ansvar for om noen kjører tulling. 20–30 prosent av dem som pleier å delta, er fra klubben. 70 prosent kjører sitt eget løp, og klubben kan ikke styre hva de skal gjøre, sier Halset.

Rånetoget er en mangeårige tradisjon i Soknedal, og tiltrekker seg bilførere fra et større område. Halset forteller at starten blir på Bakkgjerdet slik den pleier å være, og at det så kjøres ned bakken og inn på E6. Toget stopper i Soknedal sentrum, og det står som regel svært mange publikummere langs E6. Halset opplyser at Gauldal Gatebil vurderer å ha en stand i Soknedal sentrum om de finner en egnet plass der.

Tror tradisjonen fortsetter

- Jeg har vært med på feiringa av rånetoget siden jeg var en liten gutt, og jeg vil betegne rånetoget som 17. mai i bygda. Bilinteressen er stor i bygda, og rånetoget er noe en forbinder med 17. mai. Jeg tror tradisjonen fortsetter også når E6 er lagt utenom Soknedal sentrum, og det er også kommet signaler fra folk om at de kan tenke seg å ha noe lignende på andre tettsteder, sier Halset.

Politiet har ofte vært til stede for å følge med på rånetoget, og Halset har inntrykk av at tilbakemeldinga fra politiet har vært at situasjonen har bedret seg. En tidligere lensmann mente det var farlig at folk hang ut av bilene.

- Siden det ikke er en klubb som arrangerer rånetoget, er det vanskelig å ha dialog med politiet i forkant, forklarer Halset.

Lensmannens kommentar til rånetoget er følgende:

- En må forholde seg til trafikkreglene, uttaler lensmann Monica Brækken.

Sommertreff

Halset forteller at bilinteressen i dalen er økende, og han forteller at han deltok på biltreffet i Melhus sentrum 1. mai og på biltreffet på Gardermoen nylig. 23. juni skal Gauldal Gatebil ha stort treff på Støren.

Hovin skal også ha et eget opplegg for biler på nasjonaldagen. I folketog blir det amcar- og veteranbilparade.