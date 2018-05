Nesten 27 grader på Kotsøy i dag

Nyheter

Klokka 14 ble det målt 26,9 grader på Kotsøy, mens det ble målt 23,9 grader i Soknedal. Kotsøy er på femteplass i landet. Aller varmest i dag var Gulsvik med 27,3 grader.

Til sammenligning var høyeste temperatur i løpet av siste 13 måneder 28,5 grader, og det var 21 juli. 1. mars ble det målt -25,6 grader på Kotsøy. Så høy temperatur som det er i dag, er uvanlig så tidlig på året.

Dersom temperaturen fortsetter å stige, kan rekorden for tropevarme bli slått. Tropevarme er makstemperatur over 30 grader. Rekorden ble ifølge yr.no satt 14. mai 2000 på Kongsberg. Månedsrekorden for mai ble satt i Gvarv i 25. mai 2012, og da ble det målt 31,1 grader.

Imidlertid ligger det an til temperaturfall, og i morgen kan det bli bare 10 grader. 17. mai er det ventet sol, og litt kjølig. Fra lørdag stiger temperaturen igjen, og Meteorologisk institutt melder at det kan bli rundt 24 grader på 1. og 2. pinsedag.