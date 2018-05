Lerdrapet: Åstedet kan bli revet

Nyheter

Helt siden 25. januar i fjor har huset Råger Holte (38) leide på Ler stått avsperret som følge av drapsetterforskning og rettssak.

Nå har Melhus kommune begynte å vurdere hva som skal skje med boligen. Ett av alternativene er riving, forteller virksomhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune.

Var nylig pusset opp

Råger Holte leide huset av Melhus kommune, og hadde nylig flyttet inn i eneboligen da han ble stukket med 100–150 bajonettstikk av en 27 år gammel kamerat fra Melhus. Kommunen hadde pusset opp boligen i forkant av innflyttinga. Eiendommen ligger ved fylkesveien mellom Ler og Klæbu, og består av en liten enebolig og et uthus.

For noen dager siden ble det klart at kameraten som nå er blitt 28 år, ikke fikk anken på 14 års fengsel og 200.000 kroner i erstatning til Råger Holtes mor behandlet i Høyesterett fordi ankeutvalget ikke ville ta anken opp til behandling. Drapssaken fra Ler er dermed endelig behandlet, har statsadvokat Per Morten Schjetne sagt til Trønderbladet.

Frigivelse

Imidlertid har Melhus kommune måttet vente på frigiving av huset. Virksomhetsleder Børseth sier at han ikke har fått komme inn i huset for å se hvordan det ser ut der.

– Huset er blitt frigitt. Innen kort tid kan Melhus kommune få tilbake huset, men først blir det et arbeid når det gjelder dødsboet og sikring av gjenstandene i huset, sier lensmann Monica Brækken.

Da lagmannsretten behandlet anken fra den drapstiltalte melhusbyggen, hadde retten befaring inne i huset. Media fikk også gå inn. Inne i huset var det tydelige spor etter hendelsen, og inne på huset var deler av gulvbelegget skåret vekk av kriminalteknikere. Møbler var blitt kastet omkring. Kriminalteknikere har påvist blodspor flere steder i boligen, og noen av disse kom også fra en slåsskamp helga før Råger Holte ble drept.

Alternativer

– Vi vet at uansett må vi gjøre noe med huset, sier virksomhetsleder Børseth.

Børseth forteller at kommunen vurderer flere alternativer. Det ene er oppussing for utleie til person(er) som blir tildelt kommunal bolig og det andre er salg på det åpne markedet etter oppussing.

– Det kan også bli vurdert å rive huset og bygge nytt på tomta. Vi ser for oss utfordringer ut fra det som har skjedd, sier Børseth.

Hva som blir det endelige utfallet, skal kommunen bestemme seg for etter å ha inspisert huset.