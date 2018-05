Politisk krangel om asfalt på Bennavegen igjen

Nyheter

- Jeg er helt enig med Høyre og Fremskrittspartiet om at det bør legges asfalt på hele Bennavegen, og det er ikke vanskelig å være uenige om det. Det er ikke politisk uenighet om dette, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Bare delvis

Trønderbladet skrev nylig om at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at noe av overskuddet fra drifta av Trøndelag fylkeskommune i fjor burde øremerkes asfaltering av Bennavegen. Bare deler av Bennavegen som er fylkeskommunal og går mellom Kvål og Hølonda, ble asfaltert for noen år siden. I forkant av asfalteringa var det politisk strid om fast dekke, og etterpå har det heller ikke vært ro om saken. Det politiske flertallet i fylkeskommunen mener at andre formål kommer foran asfaltering av den lille biten som er igjen på Bennavegen.

- De vet det ville bli nedstemt

Utspillet fra Høyre og Fremskrittspartiet fikk hovedutvalgsleder vei Gunn Iversen Stokke (Sp) til å tenne.

- Selvfølgelig kan opposisjonen i fylkestinget slenge ut et forslag og ønske om å bruke 150 mill til vei, det kan de gjør fordi de ikke må ta ansvaret for et slikt forslag. De vet det ville blitt nedstemt av ei flertallsgruppe som må stå til ansvar for alle vedtak. Man kan ikke bruke de samme pengene flere ganger. Flertallsgruppa må se hele fylket under ett og på alle sektorer, mener hovedutvalgslederen.

Stokke mener at det er andre formål som må komme foran.

- Vi er ansvarlige for flere områder, som vi også vurderer å bevilge til, i samme sak om bruk av mindreforbruket, når den kommer til behandling i juni. Blant andre viktige styrkinger er også utbygging av fiber og mobil i hele fylket, gode elevplasser på skolene våre, trafikksikkerhetstiltak, styrking av tannhelsetilbudet, bedre transportmuligheter i distriktene og mye mer, opplyser Stokke.

Er bekymret

Samtidig understreker Stokke at flertallsgruppa er svært bekymret for fylkesveiene, og at Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at Stortinget skal be regjeringa om å utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

- Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet, forklarer Stokke.