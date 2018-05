Denne kan kjøres i over 300 km/t

Nyheter

Under Gaula Amcars biltreff i Melhus sentrum 1. mai var det mange biler som tiltrakk seg oppmerksomhet, men kanskje var det bilen til Kjetil Møkkelgård som fikk flest tilskuere.

Folkets favoritt

Møkkelgård vant publikumsprisen for beste ikke-amerikanske bil, og det var ikke hvilken som helst bil som ble folkets favoritt.

- Det var veldig hyggelig å få en pris og få oppleve oppmerksomheten som var rundt bilen hele dagen. Folk fra de unge til de eldre har vist interesse for bilen, sier Møkkelgård.

Bilen er en Opel Omega 1989-modell, og da Trønderbladet skrev om den i starten av 2015, ble saken en solid hit blant sakene i Trønderbladets nettavis.

Året på tronderbladet.no: Han er over snittet bilinteressert I garasjen står doningen som kan gå 340 km/t.

Andre medier fikk etter hvert også opp øynene for den helt spesielle bilen og ikke minst mannen som er over snittet bilinteressert. Møkkelgård kjøpte seg hus til fem millioner kroner på Kvål, og var spesielt glad for å sikre seg en garasje der han kunne pleie bilinteressen.

- Dette er en bil jeg har holdt på med i åtte år, og jeg har bygd opp hele bilen selv. Alle deler fra topp til tå er blitt utskiftet. Den er bygd som en banebil, men blir brukt som en utstillingsbil, forteller Møkkelgård.

- Rekorden er å bli stoppet fire ganger på samme dag Erik Valsjø (26) kjører raggarbil, og bilen interesserer flere enn dem som gjerne kaster et blikk på amerikanske biler.

Slo an i Tyskland

Møkkelgård opplyser at bilen teoretisk kan komme opp i 340 km/t. Så høye hastigheter er ikke mulig i Norge, og Møkkelgård drømmer om å ta bilen til Tyskland for å få prøvd den på en bane der. Bilen har vært i Tyskland tidligere ettersom Møkkelgård i fjor deltok med den på ei utstilling med over 1000 biler.

- Bilen endte på niendeplass, og det er den største bragden hittil. Det var veldig stort å komme så langt, sier Møkkelgård.

Plasseringa førte til omtale i tyske medier, forteller Møkkelgård og andre bilinteresserte.

Det er ikke bare Opelen som Møkkelgård hadde med seg til biltreffet i Melhus sentrum 1. mai. Ved siden av grombilen sto også en Ferrari og en Opel kadett.

- Jeg har mer enn nok å holde på med i fritida, slår Møkkelgård fast mens han smiler.

Amcar på plass i bedehuset Interessen for amerikanske biler er stor, og amcarfolket har fått eget klubblokale.

Andre priser

400 kjøretøy var med på biltreffet, og det ble delt ut flere premier. Kenneth Arntzen vant to priser. Den ene var publikumsprisen for beste amerikaner for en Mustang Fastback, og den andre var juryens pris for en Chevrolet Camaro.