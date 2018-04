Vil beholde bjørnen

Nyheter

Midtre Gauldal kommune, ved skogbrukssjef Kai Børge Amdal, har søkt Miljødirektoratet om å beholde bjørnen som ble skutt i Singsås 11. april.

Kommunen ønsker å stoppe ut bjørnen, og plassere den på Gaula natursenter. Der har de allerede en utstilling med over 60 arter av fugl og pattedyr, som er å finne ved Gaula. Senteret bruker utstillingen blant annet som en del av undervisning og formidling for barnehager og skoler, i tillegg til at senteret er turistinformasjon for både Holtålen, Melhus og Midtre Gauldal kommune.