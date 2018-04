Hovin skole til topps i avisfinale

Nyheter

- Dette er rett og slett fortjent, sier tillitselev Arnstein Esphaug Moen (13) etter at det ble klart at Hovin skole er årets vinner av Vis med avis-finalen i sørdelen av Trøndelag.

Finalen ble holdt i dag tirsdag, og sjuende trinn på Hovin skole kom til topps med en overlegen seier. 59 sjuendeklasser fra 54 skoler i Trøndelag sør har deltatt i konkurransen. Elevene har vært gjennom ulike runder, og lærer Ellinor Skjerdingstad fortalte at Hovin skole slo ut Budal skole med tidligere Hovin-lærer Helge Storli i den innledende runden.

Det er for øvrig tredje gang lærer Ellinor Skjerdingstad deltok med en klasse i finalen, og alle tre gangene har klassen hennes vunnet. Et skikkelig hattrick slår Avis i Skolen-konsulent Steinar Husbyn.

- Vi har øvd nesten hver dag. Når resultatet blir slik, er det veldig artig, sier tillitselev Esphaug Moen.

Skolebesøk på Horg sykehjem De ble fin underholdning og en god kaffestund.

13-åringen forteller at de har lest mange ulike aviser, og at de har laget spørsmål til hver avis for å øve ekstra godt. Elevene har øvd både gruppevis og på egenhånd.

Etter at elevene hadde svart på spørsmålene, fikk de brus og pizza. Lærer Skjerdingstad fikk en blomsterbukett som takk for bistand, og så ble tillitselev Moen overrakt et tilskudd til klassekassa og et diplom.

Her spiller de sjakk i skoletida Det er 64 ruter på et sjakkbrett. Like mange elever fra 5. trinn på skoler i Melhus deltok i distriktsfinalen i sjakk ved Hovin skole mandag.

Vis med avis holdes en gang i året, og mange skoler ønsker å være med. Elevene leser både Trønderbladet og andre lokalaviser fra sørdelen av Trøndelag.