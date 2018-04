Norge er verdens mest trafikksikre land

Nyheter

I 2017 mistet 106 personer livet på norske veger. Tallet er sterkt redusert fra året før, og gjør at Norge er det første landet i verden som noensinne kommer under 20 trafikkdrepte pr. én million innbyggere.

– Dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er – naturligvis - én for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien».

– Politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner er svært viktige samarbeidspartnere.

Laveste noensinne

Nedgang fra 135 omkomne i 2016 til 106 i 2017 er en nedgang på 21 prosent. I Europa har bare Estland hatt en større nedgang i fjor, men fra et langt høyere nivå.

Ifølge OECD er Norge det første landet i verden – siden systematisk innsamling av trafikkulykkedata startet – som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbyggere.

2018 har startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første måneder mistet 16 livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst 70-80 år.

500 trafikkdrepte i uka

25.300 mistet livet på veiene i EU i 2017, viser ny statistikk fra EU-kommisjonen. Dette er 300 færre enn i 2016 (minus to prosent).

Hver uke dør 500 personer i trafikken i EU. Riktignok går utviklingen riktig vei. Sammenlignet med 2010 har EU 6.200 færre drepte på veiene i 2017, noe som er en nedgang på 20 prosent. Mer enn 135.000 ble hardt skadd i EU i 2017.

EU-kommisjonen beregner at samfunnskostnadene for trafikkulykkene i Europa har en prislapp på 120 milliarder euro i året. I Norge er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker beregnet til om lag 30 milliarder kroner pr. år.

Med et gjennomsnitt med 49 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

Etter Norge med 20 drepte pr. million innbyggere kommer Sverige (25), Storbritannia (27), Sveits (27), Nederland (31) og Danmark (32).

Det er store forskjeller innen Europa. Latvia (70 trafikkdrepte pr. en million innbyggere), Polen (75), Kroatia (80), Serbia (82), Bulgaria (96) og Romania (98) er Europas minst trafikksikre land.

Mer skal gjøres

– Vi er selvsagt glade for nedgangen vi ser i trafikkdrepte i Norge. Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk, sier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– En ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde forutsetter en koordinert og styrket innsats hos alle aktører. Vi har satt oss ambisiøse mål, som krever kontinuerlig leting etter nye effektive tiltak og at muligheter som den teknologiske utviklingen gir utnyttes. I tillegg må vi fortsette med det arbeidet vi allerede gjør og som vi vet virker. Mye er gjort og mer skal gjøres.

– Utviklingen er ikke like positiv for hardt skadde som den er for drepte. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, sier Terje Moe Gustavsen.

Kilde: EU-kommisjonen, ETSC og Statens vegvesen.