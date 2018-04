Nyheter

Melhusmannen i 50-årene er dømt til fengsel i 21 dager, ei bot på 10.000 kroner og inndragning av førerkortet i to år etter at han promillekjørte i Trondheim. Ifølge tiltalen skjedde promillekjøringa i mai i fjor, og promille ble målt til 1,4 en halv time etter at han ble stoppet av politiet.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett tilsto mannen promillekjøringa og han vedtok dommen.