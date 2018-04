Nyheter

En melhusbygg i 60-årene er dømt for promillekjøring for fjerde gang. Sør-Trøndelag tingrett har dømt mannen til betinget fengsel i 24 dager, ei bot på 80.000 kroner og fradømming av førerkortet for alltid.

I mai i fjor ble mannen stanset av en politipatrulje i Fremovegen etter å ha kjørt med varebil, og politiet mener at mannen hadde en promille på 2,18 da utåndingsprøven ble tatt en drøy time etter at han ble stoppet. Kjøringa skjedde midt på dagen. I Sør-Trøndelag tingrett tilsto mannen at han hadde promillekjørt. Påtalemyndigheten foreslo at mannen skulle få 24 dagers betinget fengsel og 100.000 kroner i bot. Den høye bota skyldes at mannens inntekt i fjor og omfanget av formuen. Formuen hadde økt som følge av hus- og hyttesalg.

Tidligere er mannen dømt i 2006, 2013 og 2015. Ettersom mannen er dømt flere ganger for promillekjøring, vil retten at mannen skal gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. Retten mener at det ikke kan tas hensyn til at mannen kan ha bruk for førerkort i jobben i firmaet han driver.