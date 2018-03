Dårlig vær utsetter trafikkomlegging på Klett

Nyheter

Statens vegvesen hadde varslet at det blir trafikkomlegging på Klett nattt til onsdag. Imidlertid er værforholdene slik at omlegginga blir utsatt ett døgn, opplyser Statens vegvesen.

Ny trafikkomlegging på Klett Natt til onsdag blir det nye endringer på strekninga Melhus-Trondheim, og vegvesenet bebuder at bilistene må regne med trafikkdirigering under omlegginga.

- Årsaken til utsettelsen er vanskelige værforhold de siste dagene og at vi trenger noe ekstra tid for å sikre en god standard på E6 og E39, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Lars Erik Sira.

Venter på mildvær for å kunne legge om trafikken Gammeldags vintervær skaper utfordringer for Statens vegvesen som står klar til å åpne biter av nye E6.

Gammeldags vintervær har skapt en del utfordringer for vegvesenet, og deriblant for asfaltering av ferdigbygde veistrekninger. Dette vil likevel ikke forsinke hele veiprosjektet, forklarer Sira. Planen er fortsatt at E6 Melhus-Trondheim skal være ferdig neste vår.