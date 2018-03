Nyheter

Politiet melder at det store snøfallet gir trafikale problemer. På E6 ved nord for Soknedal, står et vogntog fast. Ifølge politiet skjedde dette ved Korporalsbrua, men så viste det seg at det var lenger sør.

Trafikkmessige utfordringer er det også på Røddevegen mellom Rødde folkehøgskole i Melhus og til Torgårdsletta i Trondheim. Den veistrekninga var rett og slett ikke kjørbar i morgentimene ifølge politiet.

Det er så glatt på stedet at politiet stanser bilister på vei opp bakken. Denne veistrekninga er mye brukt av pendlere til Trondheim.

Snøen som har kommet, er kram og tung. Ifølge Meteorologisk institutt blir det nedbør hele dagen. Flere steder har det mandag morgen vært trafikkuhell.

- Akkurat no længte æ etter sommer'n, er hjertesukket fra politiet på Twitter.