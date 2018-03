Gerd Søraa har gått bort

Nyheter

Gerd Oline Søraa døde natt til torsdag, og ble 83 år gammel. Familien opplyser at hun hadde vært syk den siste tiden.

I perioden 1989–1996 var Gerd Søraa journalist i Trønderbladet, og hun var redaktør i avisa i perioden 1996–2000.

Karrieren hennes omfatter pressen og politikken, og hun skrev også flere bøker. Sistnevnte var i stor grad lokal- og foreningshistoriske bøker.

Journalisten

Ifølge Wikipedia ble Gerd Søraa født i Verdal i 1934, og hun jobbet ett år som lærer på Hitra før hun ble journalistlærling i Nidaros i perioden 1954–1959. Deretter var hun journalist i Adresseavisen i perioden 1959-1974, redigerer i Trondheimsavisa, journalist i Trønderbladet og til slutt redaktør i Trønderbladet.

Forfatteren

Etter at hun ble pensjonist, fortsatte hun å skrive. Blant emnene hun tok fatt på, var historien til Skaun – kommunen der hun bodde i mange år. Av lokale bøker kan vi nevne «Buvika før i tida», «Børset og Bjerkset 50 år», «Trønderlyn 100 år», «Streiken i Buvika» og «Banken og bygda, Soknedal sparebank 1885-2010».

Politikeren

Den politiske karrieren startet med medlemskap i arbeiderungdomslaget på Verdalsøra, og så meldte hun seg inn i Venstre. Da EF-tilhengerne brøt ut, ble hun med over til Den nye Folkepartiet (Fra 1980 kalt Det Liberale Folkepartiet). Søraa var vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 1977–1981 og leder i Det Liberale Folkepartiet i perioden 1980–1982. Hun var med på å arbeide for at Det Liberale Folkepartiet skulle gå inn i Venstre i 1988.

Gerd Søraa minnes i takknemlighet for den store innsatsen hun har lagt ned, og som en kunnskapsrik og engasjert person. Hun har satt tydelig spor etter seg.