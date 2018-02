Fikk økt fartsbota etter at han gikk til retten

Nyheter

Da en bilist i 20-årene gikk til retten for å få redusert fartsbota, endte det med at han fikk enda høyere fartsbot. Mannen fikk ei bot på 8000 kroner etter å ha kjørt 88,03 km/t i en 60-sone ved Øyåsbakkan i Melhus i november i fjor.

Dette nektet han å godta, og han opplyste at han ikke hadde kjørt over 80 km/t. Dessuten tvilte han på at politiet klarte å ta en nøyaktig måling, og at det kunne ha oppstått en feil fordi det ved startpunktet står en søyle og to skilt med omtrent fem meters mellomrom. I retten avviste en politiførstebetjent at målinga var upålitelig. Retten kom fram til at det er bevist at mannen kjørte 88,03 km/t i 60-sona.

Aktor foreslo at bota nå skulle bli på 9600 kroner, og tingretten fant det riktig å følge forslaget selv om politiets interne bøtedirektiv lød på 11.500 kroner. I tillegg må mannen betale 3000 kroner i saksomkostninger og mister førerkoret i tre måneder.