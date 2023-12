Pensjonistpartiet i Trøndelag er meget imponert over at 400 000 uekte pengesedler og 200 000 kort sorteres og klargjøres for salg av Midtre Gauldal-spillet. Ildsjelene Tom Roger Stamnli og Frode Wærness fortjener virkelig støtte for å samle inn penger til den nye idrettshallen og denne støtten vil Pensjonistpartiet gi.

Det er utrolig at 8 paller med spilldeler har ankommet lageret på Støren og at man står foran 400 dugnadstimer med pakking. Dette fortjener en støtte fra alle de politiske partiene i Trøndelag. I tillegg bør alle bedrifter i området som trenger en flott julegave kjøpe dette spillet til sine ansatte eller i det minste kjøpe spillet for å ha det på spiserommet.

Dette er et spill som er basert på monopolreglene, der alle gater er byttet ut med det lokale næringslivet fra hele Midtre Gauldal. Nå kan folk i hele fylket få kjennskap til kommunens bredde av flotte bedrifter.

Midtre Gauldal-spillet er basert på «Monopol»-regler. Foto: Simen Meisdal

Dette er et generasjonsspill som kan spilles av de fleste og Pensjonistpartiet er glad for at man endelig ser tilbake til den tiden hvor man koset seg med brettspill. I dag har den digitale verden tatt over og folk har glemt hyggen med å bruke uekte penger for å vinne i spill.

Pensjonistpartiet i Trøndelag kjøper 10 spill og oppfordrer alle de politiske partiene på fylkestinget til å kjøpe Midtre Gauldal-spillet. Det er naturlig at også alle politikerne i Midtre Gauldal kommunestyre viser sin besøkelsestid og kjøper årets julegave. Det samme bør de politiske partiene som sitter i Melhus kommunestyre og Holtålen kommunestyre gjøre. Man tar ikke skade av å bli kjent med nabokommunens mange tilbud av bedrifter og særlig når inntektene går til ny idrettshall.

Lykke til.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting