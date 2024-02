Leste en artikkel for en tid siden om Melhus kommune sine brøytemannskaper, at de får veldig mye tyn og kjeft. Trist.

For noen år siden fikk kommunen ansvaret for brøyting og vintervedlikehold blant annet i boligfeltet på Kvål. Dette fungerer glimrende og har gjort det fra starten. De har fått skryt både personlig og til kommunen fra meg tidligere. De fortjener ros alle, også via avisen.