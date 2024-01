Influensaen slo til som vanlig, så noen av de påmeldte tok kontakt og meldte avbud, men sånn pleier det å være hvert år, «same procedure as last year».

Husmusikeren Arve Grytbakk startet arrangementet med å synge og spille noen sanger der det var mulighet til allsang mens de siste forberedelsene ble unnagjort på kjøkkenet, og litt etter skjemaet (ca. kl.14.15) kunne vi senke skuldrene og la julefreden spre seg i lokalet. Gjester og arrangementskomiteen koste seg med ribbe, medister og pølse og til slutt Krokans riskrem, tror alle ble god og mett denne gangen også?

Etter at middagen hadde «sunket» litt ble det kaffe, frukt og julekjeks sammen med utdeling av julegaver. Nissen hadde nemlig vært innom med et par store vesker, så jeg tror alle ble fornøyde.

Det som ikke gikk etter planen(denne gangen heller) var at det ikke ble tatt noen bilder i forbindelse med arrangementet, men kanskje neste gang? Uansett ble det ei trivelig feiring, og arrangementskomiteen vil derfor med disse linjene få takke sponsorer og bidragsytere for all hjelp med å få til et sånt arrangement på julaften og spesielt med matvarer som vi leverte til personer som vi vet sitter alene og kanskje sliter ekstra på denne tiden av året.

Arrangementskomiteen vil spesielt takke Lions Club Midtre Gauldal for økonomisk bidrag, Soknedal Sparebank og Haltdalen Sparebank for sponsing av annonser, Kiwi på Prestteigen for et par «familie-kasser» + rause kasser med matvarer/frukt og snacks, Rema for diverse matvarer/snacks som blir gitt bort som gaver og Støren Blomster som gir oss små julestjerner til bordpynt (blir gitt bort som gaver når arrangementet er over), Soknedal Bakeri for kjempegode smultringer og Norsk Kylling for RAUST bidrag med diverse middagsmatprodukter som mottakerne av «julemat-posene» setter veldig stor pris på, hos Coop-Prix Budal og- Singsås får vi «jule-lesestoff» som gjestene kan ta med seg hjem hvis de ønsker.

– Mange privatpersoner bidrar med julegaver, de stiller opp år etter år og mottakerne setter stor pris på å få julegave fra» en ukjent venn», skriver Paula Forodden og de andre i arrangementskomiteen for Jul i Fellesskap i Midtre Gauldal. Foto: Robert Presthus

I tillegg til disse sponsorene som representerer næringslivet har vi mange privatpersoner som bidrar med julegaver, de stiller opp år etter år og mottakerne setter stor pris på å få julegave fra» en ukjent venn»…

Har antakelig glemt noen av våre gode hjelpere i denne oppsummeringen, men de skal vite at arrangementskomiteen er dere evig takknemlig for at dere sier: JA...år etter år når vi ringer og ber om sponsing/bidrag, uten dere hadde det ikke vært mulig å arrangere Jul i Fellesskap som er et lavterskeltilbud for de som sitter alene på julaften…TUSEN TAKK!

Mvh Arrangementskomiteen 2023:John Birger, Sylvi, Hilde, Heidi, Liv og Paula

GODT NYTT ÅR!