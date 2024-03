Endelig noen som tar bladet fra munnen, takk Inge Bolme. Modig gjort!

Ubegripelig hvordan dette er håndtert av kommunedirektør, hans stab og sentrale personer i klubben.

Det er ingen som forventer at frivillige i et idrettslag innehar kompetanse til å styre et slikt prosjekt og utarbeide budsjetter før, under og etter ferdigstillelse med fremtidig driftsbudsjett. Det man derimot kan forvente er at sentrale personer som har vært involvert i prosessen knytter til seg miljøer og personer med denne kompetansen, for den finnes.

Det som overrasker meg like mye er at kommunedirektøren m/stab som den profesjonelle part stiller garanti uten å kvalitetssikre grunnlaget i prosjektet. Her skulle kommunen sagt stopp, og stilt krav til klubben om kyndig byggledelse, gjennomgått kontrakter og verifisert om dette er reelt. Da kunne de gått videre om det var sjekket av.

Videre skjer så at kommunens bank KLP utbetaler lånene til klubben uten noen som helst kontroll på hvordan prosjektet skrider frem. Her kunne prosjektet vært stoppet, men det glipper altså på nytt. Klubben har fritt frem betalt de ulike kreditorer uten noen som helst kontroll om dette er iht til inngåtte kontraktsavtaler og om det evt er avvik. helt til kassa var tom. Og flere kreditorer fremdeles ikke fått oppgjør. Helt utrolig.

Vanlig prosedyre i slike prosjekter er at fakturaer attesteres og godkjennes av byggkontrollør om alt er iht til kontrakt og fremdrift før bank utbetaler underveis. Hadde hvilken som helst privat bank gjort som kommune og KLP gjort her hadde det i ytterste konsekvens kunne medført at ansatte hadde fått sparken, samt banken fått besøk av finanstilsynet og stått i fare for å miste bevilling.

Hva skjer deretter når bomben er et faktum og man skal se hvordan dette kan løses? Jo det oppnevnes et utredningsutvalg som skal bestå av 3 representanter fra styret, samt en ugildet ekstern ressurs utnevnt av kommunedirektøren for å bistå med å finne løsninger for ferdigstillelse og fremtidig drift. Ugildet? Tja. Vedkommende er en bekjent av kommunedirektøren, og har hatt mye av de samme arbeidsgiverne de siste 20 årene. Dette synes for meg uheldig. Ressurs? Nja. Det ble fremhevet i første rekke at han har jobbet innen bank og næringsliv, meg bekjent har han jobbet innen offentlig forvaltning siste 20 år. Kanskje ikke rett kompetanse i en slik redningsaksjon? Vedkommende tok forresten sluttpakke på 1,8mnok som rådmann i Skaun kommune etter en betent sak i 2019/2020.

Uredningsutvalget kommer så med sin innstilling med alternativer i prioritert rekkefølge hva som kan være løsning. Første prioritet er at kommunen låner 9,5mnok for å dekke smellen som de videreutlåner til klubben. Et midlertidig lån til spillemidler og mva er refundert. Et forslag som viser seg å være lovstridig. Skulle tro den såkalte «ressursen» visste bedre etter å ha jobbet i det offentlige i 20 år.

Videre foreslås det at allerede oppbrukt lån fra KLP på 16mnok gjøres om til et langsiktig lån på 35 år, som da vil gi rentekostnader på ca 24mnok. Da har moroa kostet 40 mnok når den er nedbetalt. Til sammenligning ville et lån på 8mnok som var opprinnelig langsiktig lån i vedtatt budsjett gitt rentekostnader på 7mnok på 20 år, med da altså en totalkost på 15mnok. 40 vs 15. Da snakker vi budsjettsmell. Passer vel fint å fordele finanskostnader på 35 år for å prøve å få driftsbudsjett til å gå opp. Spesielt bærekraftig er det ikke i hvert fall med et lån på 35 år på en hall som har kanskje levetid 20 år pluss.

Nå er altså løsningen å håpe på at en privat bank yter 9,5mnok i midlertidig lån for å dekke inn kreditorgjeld og div inntil spillemidler og mva refusjon er på plass, uvisst når. I realiteten et blancolån da en evt pant i leiekontrakt er lite verdt i en evt konkurs.

Er andre ting som skurrer i driftsbudsjettet også, men kommenterer ikke det nå.

Uansett utfall videre drift eller konkurs vil dette henge som en økonomisk klemme over klubben og kommunen i mange år fremover. En konkurs med tap av midler og utstyr opptjent gjennom frivillighet i mange år. Videre drift med høy gjeldsbyrde i mange år.

Som eksempel vil en renteoppgang på 2% utgjøre ekstra rentekostnader på 10mnok over 35 år. Markedsendringer er heller ikke vurdert. Det skal bygges flere nærliggende haller i årene som kommer som kan medføre mindre belegg på leie. Det vil være svært krevende å styre med disse faktorene.

Det vil være svært naivt å tro at dette ikke påvirker det generelle tjenestetilbudet i en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Eventuelle leieforpliktelser på 700.000 i året for kommunen vil bety at andre sårt trengte tjenester vil måtte bli nedprioritert. Samtidig som en lånegaranti på 17mnok hengende over kommunen i mange år fremover, gi mindre handlingsrom for andre prosjekter som er avhengig av en garanti for å realiseres.

Å fordele skyld er ikke min hensikt, men kommune å klp som en profesjonell part har ihvertfall et ansvar. Hadde motpart vært en forbruker hadde det nok vært grunnlag for å klage til finansklagenemda..... Lag/forening blir definert som næring så den muligheten har dessverre ikke klubben.

Innlegget kan bli noe redigert, da det er mye å skrive, men alt blir en avveining. Vil ikke være bygdedyret heller, men meg bekjent har vi ytringsfrihet i MGK også.

Skrevet av Gunnar Høen, medlem i Støren sportsklubb

Innlegget ble først publisert på Facebook, og er gjengitt med Gunnar Høens tillatelse.