Krogstad Aune spør om det planlegges å utvide tilgjengeligheten via telefon til helse- og velferdskontoret i Melhus, blant annet jamfør vedtatte ambisjoner i veivalg for helse og velferd. Og om det ikke er hensiktsmessig på ettermiddags-/kveldstid, så i alle fall økt telefontid totalt og på alle hverdager.

Høsten 2023 hadde helse- og velferdskontoret telefontid på ettermiddagstid på onsdager klokka 16 til 18. Tilbudet opphørte før jul på grunn av liten bruk. Det henvises i stedet til at innbyggere kan sende e-post og be om å bli oppringt på ettermiddagstid.

Slik situasjonen er i dag kan helse- og velferdskontoret kontaktes per telefon i tre timer tre dager i uka (mandag, torsdag og fredag klokka 10 til 11 og 12 til 14) og kontaktes ved fysisk oppmøte i én time tre dager i uka (mandag, torsdag og fredag klokka 14 til 15). Det henvises ellers til å bestille time hos helse- og velferdskontoret via digital booking eller å sende e-post.

Det er riktig og viktig å ha gode digitale løsninger, som mange gjerne benytter. Samtidig er det mange som foretrekker å snakke direkte med et menneske, enten fysisk eller per telefon. Via telefon kan gjerne små utfordringer løses lettere og raskere.

Det kan være at ni timer telefontid er flere timer enn det tidligere har vært, men det er fortsatt en begrenset tilgjengelighet. Sammenlignbare kommuner har mer telefontid tilgjengelig for tilsvarende tjeneste. Selv en utvidelse på to timer onsdag ettermiddag er det vanskelig å planlegge etter, og man må i stedet ty til de digitale løsningene eller man lar være å ta kontakt.

Om man utsetter kontakten med helse- og velferdskontoret grunnet lite tilgjengelighet vil mestringsnivået til enten seg selv eller den man er pårørende til kunne falle raskere enn det ellers ville kunne gjort. Selv om det kan være at de fleste oppnår kontakt med helse- og velferdskontoret på et vis, må kostnadene og ulempene knyttet til at bare noen for sent starter kontakten med velferdstjenestene være større enn investeringen i bedre tilgjengelighet til helse- og velferdskontoret.

Med vennlig hilsen Marius Krogstad Aune (H), opposisjonsleder Melhus kommune