Heldige russ i Melhus

Meninger

Ordfører Jorid Jagtøyen mener vi får være glade for at vi hører liv og leven. Hun stiller til og med egen eiendom til disposisjon slik at de rødkledde kan feire i egen kommune. Russen er ikke like velkommen over alt og slettes ikke opp gjennom alle tider. Russen har mye på rullebladet. Men de som er nye av året, har ikke det. De kan ikke svare for pek eldre kull har prestert.