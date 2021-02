Hvem skal betale prisen for den nye storinvesteringen i nedre Melhus?

Meninger

Skrevet av Anne Sørtømme, Melhus SV

Som kjent ble det tirsdag 23. februar gjort vedtak i både formannskapet og kommunestyret om at det skal bygges en såkalt flerbrukshall på toppen av det planlagte parkeringshuset på Gimse.

Prislappen er 69,5 millioner kroner, og de årlige driftsutgiftene er beregnet til 3,2 millioner kroner. Av investeringskostnadene skal 55,6 mill dekkes inn med låneopptak. Sp, Ap og deler av Høyre dannet det flertallet som skulle til for at vedtaket ble fattet.

Det skortet ikke på politiske visjoner om innholdet i bygget og ringvirkningene dette vil gi kommunen. Det ble blant annet trukket fram at hallen i seg selv vil gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å flytte til Melhus.

Jeg tilhører selv en barnefamilie, og kjenner mange andre barnefamilier også. Litt lenger ned i behovspyramiden enn hall-tid for ungene kommer SFO-priser for eksempel.

Og at foreldrene mine kan få gode omsorgstjenester uten at det koster skjorta, og uten at jeg trenger å jobbe trippelt med full jobb, hus og hjem og omsorgsoppgaver i begge endene.

At skolene har plass til ungene mine, at de slipper å holde til i brakker.

At det er god nok voksentetthet i barnehagene og klasserommene.

At pedagogene får det faglige påfyllet de trenger for å ivareta ungene mine på en god måte, både faglig og psykososialt.

At barna mine får et spes.ped-tilbud av god kvalitet om de har behov for det.

At det er kryssende søskenmoderasjon den dagen jeg har barn i både barnehage og SFO.

At det finnes tjenestetilbud der folk bor, selv på Hovin og Hølonda.

Det er ting som virkelig betyr noe for barnefamilier om jeg skal generalisere litt.

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg og resten av Melhus SV gjerne kunne sett for oss en hall nummer fire i nedre Melhus, det er nok mange som vil ha stor nytte og glede av den. Og vi tror også at det godt kan oppfylle noen forventninger når det gjelder for eksempel forebyggende arbeid og folkehelse.

Det er bare at medaljen har en bakside som ingen liker å snakke høyt om. Noen skal betale prisen. Og hvem er disse «noen»? Det er ikke flertallspartiene så ivrige på å fortelle oss. Hvor vil de hente inn disse utgiftene i neste omgang?

For nettoutgifter, det blir det, og det til gagns. Man kan ønske seg både tippemidler, leieinntekter og gode avtaler med fylkeskommunen. Men foreløpig er dette også bare visjonært. Melhus kommune har per i dag ingen ting svart på hvitt hva man kan regne med å få glede av på inntektssiden, alt blir bare antagelser i vedtaksøyeblikket.

Selv skulle jeg gjerne hatt disse pengene tilgjengelig ved neste budsjettbehandling. For jeg er ganske sikker på at det er mange enheter som kunne tenkt seg et par ekstra hender.

Psykisk helse. Helse og omsorg. Skolene. Kultur og fritid, der jeg selv er ansatt. Eller vi kunne kanskje kostet på oss en aldri så liten arena som er skreddersydd for kulturformål? Kanskje med en liten back stage til og med? Og scenetepper som henger sammen uten mengder gaffateip? Skulle vel tatt seg ut.

I debatten i kommunestyret tok flere ordet om hva de så for seg denne hallen skal romme. Alt fra tradisjonelle hall-idretter til messer, dans, korps, kor, teater og konserter. Høres jo så flott ut. Det er bare at alle disse kulturuttrykkene som er nevnt, har helt andre behov enn det en hall kan dekke. Eller tenker man at barn, unge og voksne med ball eller køller i hendene skal manøvrere seg opp og ned amfitrapper og mellom lysrigger og mixebord? Eller rydde bort stoler og notestativ før de kan starte treninga? Eller få hørselskader fordi rommet er tilpasset god akustikk, og hver gang en ball smeller i veggen så kan man nyte etterklangen?

Alt dette skal man kunne få med «gode nøkterne løsninger»som det heter så fint i vedtaket. Blir sikkert mange fine konsertopplevelser i en hall som blir tilpasset kulturformål. Eller er det kanskje kulturen som atter en gang må tilpasse seg idrettens premisser? Skulle tatt seg ut det også.

Men tilbake til det kjedelige temaet. Finansiering. Jeg og mange med meg forventer svar fra Sp, Ap og H på følgende:

Hvor vil dere hente investeringsmidlene og driftsmidlene som må til for å realisere denne hallen?

Får vi se enda mer utstrakt bruk av «generelle innsparinger» i de kommende budsjettbehandlingene?

Vil dere skjerme SFO, skoler, barnehager og andre velferdstjenester?

Fortell oss i klartekst hva som er de negative konsekvensene med dette vedtaket.

Melhus kommune har allerede høye låneopptak, og verre blir det. Rådmannen har vært klinkende klar på at vi har langt mer utfordrende år foran oss enn det vi har vært vant til. Det vil legge et ytterligere press på tjenesteproduksjonen i Melhus.

En kommune har ikke et oljefond man bare kan forsyne seg av når det kniper. Kommunene må ta til takke med det de hvert år får tildelt av Stortinget, i tillegg til det de eventuelt måtte ha i avkastninger og eiendomsskatt.

Vi har vært vant til å ha avsatte fondsmidler (disposisjonsfond) som vi kunne forsyne oss litt av når det er prosjekter vi har ønsket å gjennomføre, men det fondet har også krympet til en mikroskopisk størrelse. Da sier det seg selv at her skjuler det seg noe som ingen ennå har sagt høyt.

Og forresten, så er 2 millioner av finansieringen utover låneopptak penger som fra før av er avsatt til bredbåndsutbygging i kommunen. Så hvem er det som har grunn til å tenke at dette ikke bare er en glad-sak, som en av Senterpartiets representanter gjentok i debatten? Det håper jeg vi kan få et godt svar på.