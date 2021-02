Nå kan langt flere starte skituren hjemmefra

Meninger

Skrevet av Torgeir Gunleiksrud, Gimse

Sender to bilder fra dagens skitur på Gimse.

Fantastisk bra at det nå prepareres skispor ut fra flere boligområder. Det gjør at langt flere enn før nå starter skituren hjemmefra og da blir det jo lettere å ta seg en skitur. All honnør til de som gjør denne jobben. Dette er folkehelsearbeid i praksis!

Det er imidlertid en utfordring der hvor de oppkjørte løypene følger langs bilveier. Der ødelegges ofte sporene ved at veisalt, grus og isklumper sprutes utover skiløypene. De moderne felleskiene er ikke særlig glad i slikt!

Jeg oppfordrer derfor brøyterne til å ha mer fokus på dette der de ser at skisporene på grunn av terrenget går nær veikantene.

