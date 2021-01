Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Meninger

Av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Ordfører Sivert Moen sier til media at man har og skal ha en god eldreomsorg i Midtre Gauldal.

Han bekrefter samtidig at man skal samle heldøgns omsorg på Støren for å utnytte ressursene i kommunen bedre.

Samtidig leser man at Midtre Gauldal kommune har sagt at de ansatte ikke må si noe utad om negative ting. De ansatte må bare skryte av kommunen selv om de er uenig i mye som skjer med de eldre i kommunen.



Hjelpepleier Siri Hagen bekrefter til media 22. januar at hun fryktet represalier hvis hun tok opp at de eldre har fått et stadig dårligere tilbud.

- Føler meg utfryst og trakassert av kommunen Siden 1992 har Siri Hagen jobbet mye som hjelpepleier på Singsås bo- og dagsenter. Blant annet fordi hun mener de eldre fikk et stadig dårligere tilbud, bestemte hun seg for å si opp i januar 2020. Da startet flere konflikter.

Hva slags personalpolitikk er dette og fungerer ikke ytringsfriheten når det gjelder varsling i Midtre Gauldal?

Samfunnet vil framover preges av at vi blir flere eldre, at andelen eldre i befolkningen vil øke og at det etter hvert vil bli sterk vekst av de eldste eldre. Dette og flere andre samfunnstrender legger et økende press på behovet for helse- og omsorgstjenester.



Dagens tilbud av helse- og omsorgstjenester er ikke bærekraftig økonomisk ifølge kommunen.



Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.

Er dette en god eldreomsorg for de som er avhengig av heldøgns omsorg?

Kommunen har stor geografisk utstrekning. En viktig del av kvalitetene i kommunen er nettopp bygdene.

Bygdene har kvaliteter som nærhet og oversiktlighet, og er viktige å satse på for å underbygge et aldersvennlig samfunn.

Når det gjelder kravet i helse- og omsorgsloven om «nødvendig og forsvarlig helsehjelp», ligger det imidlertid ikke i dette et krav om at tjenestene skal tilbys der folk bor. På dette grunnlag så vil politikerne i Midtre Gauldal skrinlegge bygdekvalitetene for å spare penger. Dette er skuffende.

Hva med eldreomsorgen i Midtre Gauldal? Når jeg sjøl begynner å nærme meg pensjonsalder, tenker jeg mer og mer: Hva skjer når JEG trenger mer hjelp til det daglige behov?

Gode og velfungerende nærmiljø skal utgjøre kjernen i en helsefremmende og aldersvennlig stedsutvikling. Kommunen bør bidra til å skape gode møteplasser. Oppvekstsentra vil være sentrale for dette, og politisk er det bestemt at dette skal være et tilbud i alle bygdene i kommunen.

Sykehjemmet, omsorgsboligene og bo- og dagsentrene kan utvikles til gode møteplasser for kommunens innbyggere uavhengig av alder og livssituasjon.

Her finnes areal som kan brukes av flere, og som kan bidra til verdifulle møter mellom generasjonene.

Er det da riktig at heldøgns omsorgsplasser skal samles på Støren?

Dette for å oppnå optimal grad av tverrfaglighet, informasjonsflyt, samhandling, fleksibilitet og tilgang til andre tjenester slik det står i dokumentene.

Det skal være tilgjengelige omsorgsboliger i bygdene for eldre som klarer seg selv, og det skal være mulig både med hjemmetjeneste og hjemmesykepleie.

Det er derfor beklagelig at man ikke følger opp de som blir avhengig av heldøgns omsorg slik at de kan bo i de omgivelser som de har levd hele livet.

Disse brukerne fortjener også regelmessig besøk av sine nærmeste noe som blir verre når man flyttes vekk til kommunens hovedbase Støren.