Meninger

Av Jostein Glesåen

Viser til artikkel i Trønderbladet 15. januar. Her går det fram at Melhus kommune planlegger 11 nye skuterleder i kommunen. Snøskuteren er et nyttig redskap for forskjellige former for nyttekjøring men de nye løypetraseene planlegges for kun fornøyelseskjøring. De kommer altså som et tillegg til de nåværende løyper til hytter og setereiendommer. Det blir etter hvert et omfattende løipenett i kommunen.

Nå lages det regionale snøskuterløyper i verdifulle villmarksområder I Melhus, Selbu og Holtålen planlegger kommunene nå milevis med snøskuterløyper. Lokalpolitikerne sier de vil lage regionale nettverk av skuterløyper. Vi kaller det regionale motorveier i fjellet.

En sak er planer innen egen kommune, noe annet er at det også planlegges et såkalt regionalt nettverk over kommunegrensene. Hele Gaudalsvidda kan da bli tilgjengelig for fornøyelseskjøring med snøskuter.

Det er gjennom de siste 10 årene bygget mange skogs- og seterveier i kommunene. Mange av disse veiene går i grenseområder mot nabokommuner, men er ikke bundet sammen med veier på andre sider av grensen. Gjennomgangstrafikk er ikke funnet ønskelig. Noen eksempler er områder sør for Selbusjøen, Samsjøvegen er stengt for gjennomkjøring med bom og skogsveien mellom Lundadalen og Gyllan er også stengt med bom. Dette prinsippet bør også gjøres gjeldende for planlagte skuterløyper.

Vårt motoriserte samfunn sprer støy og uro. Det er ingen grunn for at vi med vitende og vilje skal forurense vår fjellskog- og vidder ytterligere. Fravær av støy er en verdi som er viktig for oss alle. Opplevelse av stillhet i naturen vil bli et ettertraktet gode i framtida.

Ønsker vi skuterkaravaner med kurs for Rørosmartnan eller på påsketur til Røros?

Våre kommune- og fylkespolitikere bør sette ned foten!

Tar et steg videre mot rekreasjonsløyper Kommunestyret oppfordres til å starte prosjektet «friluftsliv og motorferdsel i utmark 2020-2021».