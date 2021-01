Fyrverkeri tilpasset dyr....det dummeste jeg har hørt.....!!!!!

Meninger

Vi driver gård på vest sida av Kvål, med oppdrett av kaldblodstravere og grovforproduksjon.

Første nyttårsaften her er mildt sagt et helvete med smell og djevelskap. Avlsmerrene er i fare for å kaste (abortere) .Hele årsproduksjonen kan gå til helvete p.g.a. enkeltes behov for smell. Hensynet til lokal virksomhet gis det totalt F..... i , «tusen hjertelig takk.

Norsk dobbeltmoral

Hvis vi kunne ha hatt politikere som kunne stoppet djevelskapen så hadde det vært bra, men feigheten stopper vel disse. (målinger viser flertall for stopp av privat fyrverkeri). Det må vel en synsskadet kjendis til for at det skal skje.?

Aake Rognes