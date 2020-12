- Styres Midtre Gauldal kommune av følelser?

Meninger

Av Oscar Aaslund Hovin, innbygger og spaltist

Hvorfor skulle jeg nektes besøk akkurat den dagen? De snakker så fint om informasjon, åpenhet og delaktighet. Men det gjelder tydeligvis ikke de eldre.

Det skal være mulig for innbyggere å stille spørsmål ved kommunens virksomhet – også kritiske spørsmål. Tenfjords tilsvar på kritikken til kommunen fra Kristin Stornes i Singsås fremstår som et lærebokeksempel i hersketeknikker.

Informasjon og åpenhet rundt Singsås bo- og dagsenter Kommunedirektøren svarer på kritikk: - Vi har ikke noe å skjule I et innlegg fra Kristin Stornes rettes det en mistanke mot kommunen og kommunens ansatte, mener kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Forstår at sentraliseringa oppleves som et overgrep

Sentraliseringen av heldøgns helse- og omsorgssenter i Midtre Gauldal har vært en stridsøks i flere år. Ikke uventet, da det handler om innbyggernes ønske om å bo lengst mulig i kjente omgivelser. Det er forståelig at sentraliseringa av heldøgns helse- og omsorgstjenester oppleves som et overgrep. Dette får frem følelser og engasjerer folk i bygdene. Vi skal være glad for at dette engasjementet finnes i kommunen vår.

Lærebokeksempel i bruk av hersketeknikker

Har kommunedirektøren skrevet tilsvaret i affekt? Jeg reagerer på svaret fra kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. Som kommunens øverste administrative leder, skal man både kunne ta imot og besvare kritikk på en respektfull måte. Dette kan man ikke si er særlig vellykket. Det er tydelig at dette engasjerer, ikke minst kommunedirektøren. Dessverre drar kommunedirektøren følelser inn i denne saken og det ser nesten ut som tilsvaret er skrevet i sinne.

Innlegget fremstår som et lærebokeksempel i hersketeknikker og kan godt brukes som eksempel på hva man ikke bør gjøre. Jeg velger å ikke kommentere spesifikke deler av tilsvaret, det får være opp til hver enkelt leser å gjøre opp sin egen mening.

Styres av følelser – ikke fornuft

I de etiske retningslinjene til Midtre Gauldal kommune, plikter ansatte og folkevalgte å opptre utad på en måte som fremmer kommunens omdømme. De plikter også å møte innbyggere, andre folkevalgte og ansatte med respekt, høflighet og omtanke. Det virker som om at kommunedirektøren i Midtre Gauldal trenger en ny innføring i de etiske retningslinjene han selv er satt til å forvalte. Som det ser ut nå, styres Midtre Gauldal kommune av følelser – ikke fornuft. Dette representerer et demokratisk problem. Selv hvor uenig man er, er man fortsatt kommunens øverste leder og dermed også kommunens ansikt utad. Dette fremmer ikke omdømmet. Man kan være så uenig man vil, men man må møte hver enkelt innbygger med respekt – selv om man er uenig.

