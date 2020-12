Hva skjer i Midtre Gauldal kommune?

Meninger

Av Kjell Arne Vinsnesbakk

Som folkevalgt og ombudsmann for våre innbyggere har jeg noen kommentarer og spørsmål til det som foregår i Midtre Gauldal kommune.

Jeg vil først vise til innlegg fra Kristin Stornes i Trønderbladet om det som skjedde ved Singsås bo- og dagsenter, hvor journalisten ble nektet adgang.

Hvorfor skulle jeg nektes besøk akkurat den dagen? De snakker så fint om informasjon, åpenhet og delaktighet. Men det gjelder tydeligvis ikke de eldre.

Som om dette ikke var nok, skjedde det samme på Midtre Gauldal sykehjem, da de ville se på romma som beboerne på Singsås er tilbudt. Der ble de også nektet å ta med seg journalist.

Driver Midtre Gauldal kommune pressesensur? Er det noe som skal skjules?

Det er tatt bilder for å vise de som skal flytte fra Singsås hvordan de nye romma ser ut. Bildene er manipulert, slik at romma ser større ut enn de er i virkeligheten.

Kommunedirektøren har uttalt at det kan være aktuelt å si opp leieavtaler med de som ikke vil flytte frivillig, selv om det er sagt at ingen skal tvangsflyttes. Det er også blitt drøftet å stenge felles oppholdsrom og kjøkken på Singsås. Dette er et nytt forsøk på å tvinge beboerne til å flytte frivillig, en trakassering og et overgrep mot våre eldre!

Er Midtre Gauldal en åpen kommune?

I løpet av de 10-15 siste årene har det spredt seg en ukultur i den administrative ledelsen i kommunen vår. De siste 4-5 år har den eskalert. Det er blitt sagt fra kommunedirektøren at alle skal få uttale seg, men dette stemmer ikke helt.

Når vi etterlyser uttalelser fra kommuneleger eller ansatte, får vi til svar at disse uttalelsene er det administrasjonen som skal ha. Hvorfor får vi som politikere ikke se disse svarene? Styrer kommunedirektøren også legene? Kan det være uttalelser fra ansatte og leger som administrasjonen ikke liker?

Jeg har fått henvendelser fra ansatte som forteller at hvis de uttaler seg kritisk, blir de kalt inn "på teppet" med beskjed om at slike uttalelser kan få følger for deres ansettelsesforhold i Midtre Gauldal kommune.

Er det slik vi vil ha det, en kommuneledelse som spiller på frykt og trusler overfor de ansatte? Det er uhørt å føre en slik personalpolitikk. Mye av det store sykefraværet vi har i kommunen, har nok sin bakgrunn i dette.