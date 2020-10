Blokkbygging og grasrotas behov i Melhus

Vi mister alt av sol og utsyn

Året etter innflyttingen kom en høyere blokk som tok all utsikt mot sør og sola tittet bare opp over blokka midt på sommeren Vi er slitne og frustrert over ledere sitter på sine kontorer og tar avgjørelser som folk på grunnplanet blir fortvilet over.