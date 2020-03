Ordføreren i Melhus: - En ny hverdag møter oss i morgen  

Meninger

En ny hverdag møter oss i morgen (mandag) - der vi på nytt vil merke at samfunnet og Melhus er annerledes.

Helga har vært preget av kreative løsninger og samhold.

Jeg vil gi ros til alle innbyggere, frivillige og lag og organisasjoner som har sett muligheter og ikke bare begrensninger i den spesielle situasjonen vi har kommet opp i.

Trenere og ledere innen frivillige lag og organisasjoner som korps, kor og speider rettet mot barn og unge – fortsett – og hold kontakten – opprett nye kanaler å svære sammen på.

Det har florert av positive tiltak i flere idrettslag i helgen, med treningsprogram og tips til treninger. Alt dere driver med er viktig for barn og unges hverdag, og har stor betydning. Nå mister våre unge den sosiale fysiske kontakten – så fortsett med å finne nye måter å være sammen på, på sosiale plattformer.

Bruk lokalt næringsliv

Fortsett å bruk lokalt næringsliv – det er viktig at de som ikke må stenge, får fortsette å drive. Tenk igjennom om du må kreve tilbake billetten fra et kulturelt arrangement eller om du må fryse treningskortet. Vi vil gjerne at de skal være her den dagen alt blir normalt.

Matvarehandelen er i gang fra mandag 16. mars med matlevering hjemme til folk, sammen med frivillighetssentralen og mobilappen NYBY.

I løpet av helga har antall brukere doblet seg av folk som vil gi hjelp. På Lundamo er det opprettet en Facebook-gruppe som kaller seg «Frivillige hjelpere» med 150 medlemmer.

Jeg blir rørt og stolt over å se dugnadsånden i kommunen.

Jeg har også utfordret næringslivet – og Melhustorget til å se på muligheter for netthandel av andre varer.

Utfordrende for pårørende

Det er vanskelig og sårt å være pårørende til beboere ved våre institusjoner, som nå ikke lenger får besøke sine kjære. Selv om alle vet at det er for å beskytte de, er dette vanskelig og trist. Prøv å finn andre måter å holde kontakten på.

Mobilappen «Memoria» gir dere mulighet til å sende bilder og meldinger. Avtal telefonmøter eller møter via Skype for de som har funksjon til dette.

Skole over internett

Jeg vil gi en stor honnør til våre pedagoger og lærere som på to-tre dager har snudd opp-ned på all planlagt undervisning. Stor kreativitet og pedagogisk arbeid har ført til at våre elever møter på skolen virituelt i morgen tidlig (mandag). Her vil det være dagsplaner, ukeplaner, YouTube og NRK-skole og bruk av andre nettsider.

Bruk kvelden og støtt opp om barna. Rydd plass til skolearbeidet hjemme. Nå er det enda viktigere med et godt skole-hjem-samarbeid.

Renholdere, driftsledere og helse- og omsorgspersonale har stått på hele helga og vil fortsette hver dag fremover.

Rådene

For å hjelpe disse med den viktige jobben, er det viktig at vi følger rådene vi har fått:

Hold avstand

Vaske hender

Vær hjemme

Ta vare på hverandre

Ring noen du vet er alene

Vi kommer til å trenge alle innbyggere i denne dugnaden.

Samtidig håper jeg at alle som har vært på hytta si i Melhus i helga, drar hjem i dag. Vi har cirka 1000 hytter fra fjord til fjell i Melhus.

I morgen starter vi med nytt møte i kriseledelsen.

Jeg vil også ha dialog med rådmannen angående hvilke områder og saker vi må prioritere å behandle politisk, slik at alt ikke stopper opp. Det kan være byggesaker, dispensasjoner og reguleringer.

