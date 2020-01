Sorte netthull skremmer vekk folk

Meninger

Vi er inne i et nytt tiår, men det er en del områder der man skulle tro at årstallet er et annet. Det virker smått utrolig at det fortsatt er mange som opplever at mobildekningen eller internett ikke fungerer bra nok hjemme. Selv i en såpass sentral kommune som Melhus er det «sorte hull» i dekningen. Eller «hvite flekker» på kartet, som andre kaller det.