Freidig å kalle et kommunestyrevedtak for «fake news»

Posisjonen i Melhus kommune har vanskelig for å komme med saklige argumenter for at blant annet lønna til formannskapsmedlemmer skal regnes fra 92 prosent av stortingslønn og ikke 66 prosent som ble vedtatt i kommunestyret i juni 2019.