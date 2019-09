Hvem vil vi ha? Og hva vil vi få? Nå er det valg igjen!

Meninger

Partiprogrammer i ny og gammel layout, heldigvis er fokus flyttet over fra riks- til lokalpolitikk. Mye rart skjer her til lands, men at regjering og rikspolitikere har brukt tilsynelatende all tid og energi på bompenger i tider hvor klima, miljø og ressursforvaltning burde engasjert mest, er både merkelig og skuffende. Regjeringskrise? På bompenger?