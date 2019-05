- Melhus kommune bør sikre seg Tambartun

Meninger

Spesialpedagogen var ansatt på blindeskolen helt fra da den kom i gang på 70-tallet og til hun pensjonerte seg. Hun lurer på om det er slik at Melhus kommune i sin tid ga tomta til staten slik at blindeskolen kunne bygges der. - Jeg har det ikke skriftlig, men det ble sagt, for det ville gi Melhus mange arbeidsplasser! Det ble en arbeidsplass for mange dyktige melhusdamer, sier Hammernes.