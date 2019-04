Eldreomsorgens store dilemma

Meninger

På tre år har Melhus kommune redusert antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter fra 620 til 173. Dette er pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som er såpass dårlige at de ikke kan sendes hjem til seg selv. Dermed er de kommunenes ansvar. Systemet er slik at kommunene må betale til sykehuset dersom de ikke kan ta imot pasientene. I 2016 kostet de 620 pasientene som ble liggende på sykehus 2,84 millioner kroner for Melhus. I 2018 var denne summen nede i 821.231 kroner.