Støren er stedet for dem som vil oppleve konserter i helga. Og hva med et besøk på det store julemarkedet i Singsås samfunnshus lørdag?

Fredag kveld inviterer Oda Lilleøkdal og sangerne til «A new voices Xmas» i Støren kulturhus. Sangerne har opptrådt for fulle hus i Oslo. De vil nå skape julestemning med R’n’B og kjente poplåter.

Samme sted, seint lørdag, blir det konsert med velkjente Return. I 1985 lå de 56 uker på Norsktoppen med «Sing me a song». Nå er de på Norges-turne.

I Støren kirke søndag kveld arrangeres den tradisjonelle «Juletoner». Her deltar sangerne Arnstein Storrø, Ingrid Storlimo, Ingrid Vingelen Digre og Stein Are Dragset. Damekoret Uredd opptrer også, sammen med et husorkester bestående av Morten Hølås, Erik Olaf Solberg og Eivind Bjerksetmyr. Leder er Øystein Garli Dragset.

Kinoene går som vanlig, på Støren fredag og søndag, og på Melhus søndag. Det blir gudstjenester i Melhus, Hølonda og Soknedal kirker søndag.