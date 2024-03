Det er ti år siden vi sist hadde med nettopp denne stilige brua i «Hvor er dette»-spaltene. Så på høy tid med en oppfrisker, altså!

Så hva kan vi fortelle? Den er så smal at en moderne personbil så vidt går i bredden. Nærmere bestemt 2,38 meter bred, eller smal om du vil. Det er altså begrenset hvilke kjøretøy som kommer seg over elva akkurat her. Og den er bygget i det Herrens år 1935. Blir det for enkelt?

Kan du svare på hva som er navnet på denne brua?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 3. april.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

NB! Riktig svar og vinneren av forrige ukes konkurranse avsløres i avisa fredag 5. april, altså samtidig med løsningen på denne ukas konkurranse og vinner.