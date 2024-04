10. trinn ved Lundamo skole ga i 2014 ut en bok på to hundre sider som omhandler store hendelser siden 1814. Altså de seneste to hundre årene, den gang.

– Vi har skrevet om de viktigste hendelsene, og for eksempel om statsminister Per Borten, fortalte redaktør for boken, Amalie Fagerland Kalvå til Trøbderbladet.

10. klassingene er født i 1998, og for det året har elevene skrevet om bygging av flyplassen på Gardermoen. Ellers i boka har de for eksempel skildret andre verdenskrig, Kautokeino-opprøret og omtalt ei bok med reiseskildring fra 1800-tallet. Elevene syntes oppdraget var både artig og lærerikt. Et eventuelt overskudd fra bokprosjektet skulle gå til en skoletur til Eidsvoll, der grunnloven som kjent ble skrevet i 1814, altså for to hundre år siden i 2014.