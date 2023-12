Ifølge en pressemelding fra Melhus kommune er det ikke ett fett hva du gjør med julefettet.

– Når jula snart setter inn er det mange av oss som koser seg med både ribbe, pinnekjøtt, medisterkaker, varm sky og annet deilig tilbehør. Men for å unngå tette rør og avløp er det viktig at matrester kastes i søpla, og verken i vasken eller do. skriver kommunen.

Kommunen tipser om nettstedene fettvett.no, remidt.no, sortere.no og matvett.no for flere gode råd.

– Tørk fettet bort med kjøkkenpapir fra stekepannen, og sausrester kan med fordel helles over i en melkekartong og kjøles før du kvitter deg med det.