PostNord-boksene har gjemt seg litt på vestsiden av et bygg, som vi vel kan kalle et landemerke. Mange får det de trenger også på framsiden. Energi og påfyll både for mann og maskin er vel gode hint. Den gamle sykkelen har sett bedre dager. Men er det noen som savner den, vel da er det bare å komme seg bort. Etter å ha knekt vår lille gåte først, vel å merke.

Klarer du å svare på dette?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 10. januar.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Rogstad i Midtre Gauldal

Ottar Hinsverk, Singsås ble trukket ut som vinner.