Kulde og frost er kommet for fullt, og vi har trukket innendørs for å lage den mest spennende jakten på lenge. En real skattejakt må det jo kalles, når man skal spore opp edelt metall! Her er det bare å finne sin indre Sherlock Holmes og løse gåten: Vet du hvor dette skatteskapet befinner seg?

I så fall sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 29. november. Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Rødde/Havdalshaugen/Åsvegen

Harald Olav Bjørgum fra Skaun ble trukket ut som vinner.