Fredag ettermiddag arrangerer Melhus kommune dansegalla i samarbeid med Trondheim kommune. Kveldens artister er Anne Nørdsti og Thomas Brøndbo. Dansegallaen er et tilrettelagt arrangement og foregår i Kolstad arena.

I Midtre Gauldal dedikeres denne lørdagen til barna, i form av Barnas lørdag i Midtre Gauldal folkebibliotek. Der blir det lesestund, åpen svømmehall, kinovisning for barn samt besøk av politimannen Hans Erik Berling.

Noe utenom det vanlige på Øysand

På Øysand er det sesongåpning i Øye grendehus på lørdag 6. april. Da entrer det som beskrives som flere kortreiste rockesjarmører intimscenen i grendehuset. Dette i form av Difference og the Sparrows.

Det er mer som skjer på Øysand denne helga, for både lørdag og søndag arrangeres det som beskrives som vårens heteste plantesalg hos Rått og Godt.

– Dette plantesalget er for deg som er interessert i plantesorter utenom det vanlige. Våre chiliplanter er blant de heteste på markedet: Prairie Fire, Demon Red, Birds Eye Chili, Peach reaper, CP115, Murupi Amarela, 7 pot primo, Pink Tiger, Trinidad Scorpion Moruga Bend, Pinocchios Nose, Jays Peach Ghost Scorpion, Big black moma, er noe av det som ramses opp av hot stuff.

Familiedag med hund

På Stavsøra lørdag har Norsk schæferhund klub avdeling nordenfjeldske familiedag, med fokus på barn og hund. Det blir aktiviteter og grilling, samt en uoffisiell utstilling med barn og deres hunder.

Det blir ekstra hot på Øysand i helga. Foto: Facebook/Rått og godt

Håndball og fotball

Søndag spiller Melhus sine håndballherrer det som kan være en avgjørende kamp i 1. divisjon. Med seier over Fyllingen er Melhus sikret plass i kvalifiseringsspillet som kan ende med opprykk til elitedivisjonen. Avkast i Framohallen i Bergen, er klokka 18 på søndag. Trønderbladet følger kampen direkte.

Samtidig som håndballsesongen går mot slutten, er fotballsesongen i ferd med å starte opp også i form av seriespill.

Av lokale lag er Melhus først ut med hjemmekamp i Gruva mot den tidligere fotballstorheten Lillestrøm (andrelaget). Avspark på søndag er klokka 13.

Samarbeidslaget Gimse/Melhus seriestarter også med hjemmekamp i Gruva på søndag. Gauldalens beste kvinner møter tar imot NTNUI med avspark klokka 15.30.

Buvik sitt herrelag spiller hjemmekamp i trøndersk mesterskap mot Frøya på lørdag, mens Sokna sine kvinner spiller hjemmekamp mot Byåsen på søndag i samme turnering.

Kino og kirke

For den som ikke er opptatt av sport, er det flere filmer på Melhus kino på søndag. Kung Fu Panda 4, Ghostbusters: Frozen empire og Scrapper, står på menyen.

På Støren kino er programmet enda mer rikholdig, med filmer alle dager utenom mandag. Her kan man blant annet se Godzilla x Kong: The new empire, Dune: Part two og Mirakelet i Gullspång.

I kulturhuset på Støren er det dessuten korpsmusikal i kulturhuset fra Astrid Lindgrens verden. Dette skjer på søndag.

Søndag er det dessuten familiegudstjeneste i Melhus kirke, samt samling med 5- og 6-åringer. Gudstjeneste er det også i Singsås kirke.

Har du tips om flere lokale happenings denne helga? Da vil Trønderbladet gjerne høre fra deg. Send e-post til tips@tronderbladet.no.