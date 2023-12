Flå skole og barnehage holdt åpent, til tross for strømmangelen.

I klasserommet var det betydelig mørkere enn det bildet viser, og bildet er tatt rundt klokka 12. Humøret var likevel på topp, skrev Trønderbladet lørdag 14. desember 2013. Elevene hadde en alternativ skoledag.

– Spennende og litt rart. Kjedelig at vi ikke kunne se på tv. Det ligner litt på en tulledag, sa noen av elevene til Trønderbladet.

Ler var uten strøm både torsdag og fredag på grunn av stormen Ivar, og i tillegg manglet området både telefonforbindelse og internett i likhet med mange andre steder. Driftsleder Knut Bjørnar Granheim forteller at skolen og barnehagen ble vurdert stengt, men at det ikke var mulig å få tak i foreldre for å få varslet dem.

I stedet holdt skolen og barnehagen åpen for dem som kom selv om det var mørkt inne i lokalene. Elevene fikk tilbud om formingsaktiviteter og mye utelek. Noen møtte ikke opp.

På grunn av det langvarige strømbruddet, besluttet virksomhetslederne ved Gåsbakken skole og barnehage og Eid skole og barnehage at begge virksomhetene på Hølonda var stengt. Barn som møtte opp, ble tatt imot, og virksomhetsleder Gunn Inger Løvseth sier at barna var trygge.

Det var også langvarig strømbrudd på Leinstrand, og Nypvang skole og Skjetlein videregående skole ble stengt.