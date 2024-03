I helgen skjer det ting på Hauka skistadion: Lørdag er det klart for Magnar Solberg-rennet, og søndag er det klart for Trøndercup-finale. Dermed er det klart for mye skiskyting.

Er langrenn mer din greie, så er det Tågåfjellrennet søndag. Merk at starten blir flytta fra Winsnes til Litjvollen/Kolstad grunnet dårlige snøforhold ved Winsnes. Målgang er ved Budal skytterlags bane ved Krigsvoll.

Fredag arrangeres det «Spill og kinodag» i Melhus kirke, for barn som går på 7. trinn. Søndag er det samme sted klart for gudstjeneste, noe det også blir denne dagen i Støren kirke.

Det er også mulig å se film andre steder denne helgen. Støren kino viser filmene «Hvem er du, Mamma mø?», «Mirakelet i Gullspång», «Bastarden», «Døde menn går på ski» og «Drive-Away Dolls». Melhus kino viser «De Raske & De Rå», «Kung Fu Panda 4» og «Døde menn går på ski».