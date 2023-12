«En skulle vøri fire år i romjul’n», synger Alf Prøysen så stemningsfullt om det å gå julebukk. Vel, for Trønderbladets fotograf er fireårsstadiet akkurat femti år siden. Sånn går jo årene. Men vi våger oss ut på romjulstur likevel. Vi passerer et kjent forsamlingshus, kjører over ei nokså ny bru, oppover går det, og rett før vi skal snike oss under jernbanen, så dukker dette knutepunktet opp. Postkasser og et godt gammelt busskur, i vakre og landlige omgivelser. Hvilke to veier møtes her?

Klarer du å svare på dette?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 3. januar 2024. Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Øye grendahus på Øysand Ellen Helgemo Bjørnli fra Lundamo ble trukket ut som vinner.