Kotsøy Samfunnshus er stedet for kvinnelig utfoldelse fredag. Singsås Damekor byr på sang, quiz, konkurranser og åresalg. De har også stablet et jenteband på beina til en sosial aften, med stort koldtbord, kaker og kaffe. «Damenes aften» setter an tonen for helga.

Singsås damekor fra i fjor høst. Foto: Simen Meisdal

Samme kveld er det også konsert i Flå skole. Dette blir en premiere for Flå Musikkorps, som spiller noe av sitt program til NM for brassband om ei uke. Koret har fått sin nye dirigent i velkjente Ingrid Øien. Korpset satser høgt, og stiller også i Trøndersk Mesterskap for brass og janitsjar. Dette skjer lørdag denne helga i Olavshallen. På søndag konkurrerer skolekorps, med flere deltakere fra distriktet vårt.

På kinoene er det flere nye filmer, blant annet Superkompisene (fredag på Støren og søndag på Melhus). På Melhus vises også Bukkene Bruse på badeland og The Zone of Interest, den omtalte filmen som viser kommandant Rudolf Höss ved fangeleiren Auschwitz og hans familie. Støren har thrilleren Argylle, krigsfilmen Konvoi og Lassie på nye eventyr på plakaten.

Søndag formiddag er det gudstjeneste i Melhus, Flå og Støren kirker. På kvelden er det filmkveld i Flå kirke med kveldsmat, der nye episoder av «The Chosen» blir vist.