Et område å trives i, for alle, fra valg av fine løyper med utgangspunkt, - denne gang -, fra Sjetnmyra Skistadion.

Den nye flotte tidtakerbua på Sjetnmyra Skistadion er blitt, og blir et nyttig verktøy i start og innkomstdel av arrangementene gjennom sesongen. Bygget er satt opp av elever ved Skjetlein videregående. Foto: Per Børø

«Litjlomphuken», - tøgg på det, - bærre navnet er noe eget, artig, - og fint. Kan benyttes av alle. Ved, bålplass, øks, spade, kost. Gapahuken har óg fått farge tilpasset omgivelser.

Trolig avslutter de ikke sesonger heller, dugnadsgjengen, men gyver bare løs på en ny, - som i en ring, og opptrer som gode verter, usynlig synlig.

Vi bare takker og bukker!

Et område å trives i, for alle, fra valg av fine løyper med utgangspunkt, - denne gang -, fra Sjetnmyra Skistadion.



Frivillighet inkludert dedikerte ildsjeler fra Melhus ski, og Trønder-Lyn, synes ustoppelig motivert for oppgaver, gjennom dugnader, med formålet om at her skal tilrettelegges, til alle årstider.

Vipps! - så kan vi parkere med god samvittighet. Dag eller årskort. Det er det minste vi kan gjøre. God tur, - og fortsatt Godt Nytt År!