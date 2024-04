Man skal ha kjørt litt rundt i distriktet for å ha besøkt dette grendehuset. Men vi kan røpe så mye og si at her holder det et driftig ungdomslag til. Lagets eldste medlem blir 91 år til høsten, og har siden vært 2010 æresmedlem. Dette æresmedlemmet har også en sønn som mange har hørt om. Og begge har bodd rett i nærheten.

Kan du svare på hvilket sted vi har besøkt?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 1. mai.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvilket sted vi besøkte i forrige uke: Brødrene Flaarønning sitt gamle fabrikkbygg på Ler.

Maria Folstad fra Støren ble trukket ut som vinner.