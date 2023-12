Den særdeles innholdsrike kulturhelga starter på fredag kveld i Budal kirke med orkesteret Pocus og sang av Runa Hestad Jensen og Ola Marius Ryan.

Fredag kveld er det duket for klubbkveld i Embrace ungdomsklubb i bedehuset på Melhus.

– Du kan forvente gratis pizza og drikke, ulike sosiale aktiviteter som bordspill, Mario Kart på storskjerm, fotball, luftgeværskyting, trygge voksne, lovsang og kveldens input, står det i invitasjonen.

Julekonserter i fleng

Lørdag er det klart for julekonserten Desemberdrøm 2023 i Horg kirke med blant andre Sigrid Haanshus, De Glade Trubadurer, Lundarljom, Michael Bratland, Kvål songlag, Hauka mannskor og et barnekor. Overskuddet går til CP-foreningen i Trøndelag.

Samme dag er det julekonsert med Melhus songlag og damekoret Embla i Melhus kirke.

På søndag er det adventskonsert i Melhus kirke.

På lørdag er det julemarked i Smak og opplev Melhus sin nye pop up-butikk på Melhustorget.

Kino og kirke

På Støren kino vises det to filmer på fredag; familiefilmene Ønske og Wonka. På søndag vises Wonka igjen, samt den nye Hunger games-filmen The ballad of songbirds and snakes.

Kinoen i Melhus er åpen på lørdag, og der står også jul på menyen. Det starter med visning av Den første julen i Skomakergata klokka 12, før det fortetter med Ønske klokka 14 og Wonka klokka 16.15.

På søndag er det både gudstjeneste og lysmesse med konfirmanter i Melhus. Gudstjenesten foregår i Melhus bedehus, mens lysmessene er i Horg og Hølonda kirker.

Også i Midtre Gauldal er det lysmesse på søndag, først i Støren kirke, så i Soknedal kirke.

Høykultur

Både lørdag og søndag inviterer kunstner Eli Stav til adventstemning i galleri Fjøset på Gimsan.

Av sport er det også litt av hvert å velge og vrake i. På lørdag har Flå Lundamo håndball sitt J15-lag invitert fem andre jentelag fra Trøndelag til en uhøytidelig treningskampturnering i Horghallen. Det blir kiosk og loddsalg som går til inntekt for jentenes treningscup i Barcelona i 2024.

På lørdag spilles det ishockeykamp i 4. divisjon på Hølonda utebane mellom Leik hockey og Rosenborg/Hommelvik.

På søndag møtes herrelagene til Melhus og Fyllingen til håndballkamp i Melhushallen.

– Ikke ta med ungene på denne

På søndag inviterer Riksteatret til forestillingen Drømmen om en hvit jul i Melhus rådhus.

– En kasse årgangsvin kommer på bordet. En stor kniv finner sitt offer. Løgn og sannhet skal avdekkes. Mors fortid skal belyses. Og vi skal synge gamle sanger om igjen. Ta for all del ikke med ungene på denne, står det i facebook-invitasjonen.

Søndag kveld er det valg- og unghundkurs i Nidaroshallen på Øysand. Nidaros brukshundklubb arrangerer.