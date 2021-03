Storfornøyd selv om pallen glapp: - Dette er en lagseier i et vanskelig år

Kultur

Melhus skolekorps hadde i forkant som mål om å følge opp fjorårets 4. plass i Trøndersk mesterskap for skolekorps. Men dagen skulle ende som fjoråret, med fjerdeplass. Skolekorpset fikk 86 poeng av dommerne, som var to poeng bak 3. plassen i 1. divisjon. Uten at det la noen demper på stemningen i korpset.